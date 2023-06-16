В спецоперации на Украине погиб боец из Пермского края

Иван Шестаков. Фото: администрация Ильинского городского округа/ВКонтакте

Грустную весть сообщили сегодня, 16 июня, в администрации Ильинского городского округа: в спецоперации на Украине погиб 44-летний боец из Чермоза (город, входящий в состав Ильинского округа) Иван Шестаков.

Иван Шестаков заключил контракт на военную службу в 2015 году. Долгие годы он верой и правдой служил Отечеству. 9 июня погиб при исполнении военных обязанностей в зоне специальной военной операции на Украине.

- Погиб, как герой, отстаивая право людей на мирную жизнь, защищая безопасность России. Об этом мы будем помнить всегда …Истинный патриот, он до последнего оставался верен служебному долгу. Горечь невосполнимой потери. Глубокие соболезнования всем родным и близким. Скорбим вместе с вами… Вечная память герою! - говорится в сообщении администрации Ильинского городского округа.

О дате и времени церемонии прощания с бойцом в администрации сообщат позднее.

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