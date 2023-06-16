В Перми ищут подрядчика для строительства многофункциональной спортивной арены

Фото: Правительство Пермского края.

Компания «Пермь-Арена», которая была создана Фондом развития Пермского края, чтобы курировать строительство многофункциональной спортивной арены, приступила к поиску подрядчика. Спортобъект на 10,5 тысяч мест планируется построить в районе ДКЖ, на территории бывшего Товарного двора. Начальная цена закупки – 17,097 миллиарда рублей.

Заявки будут принимать две с половиной недели - с 16 июня по 3 июля. Итоги закупки подведут 7 июля. Издание Business-class, со ссылкой на документ, размещенный в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает, что подрядчик-победитель должен закончить все работы не позднее 30 ноября 2026 года.

В АО «Фонд развития Пермского края» изданию также пояснили, что подготовка территории под строительство арены началась в начале июня: выравнивается площадка, территория огораживается забором и ведутся другие подготовительные работы. Разрешение на строительство получено, активные работы на объекте начнутся после выбора генподрядчика.

Как мы ранее сообщали, здание спорткомплекса будет пятиэтажным. В нем появится главная арена 36 х 66 метров, где можно будет проводить баскетбольные и хоккейные матчи, а также соревнования по фигурному катанию. Кроме этого, там появятся тренировочные залы и административные помещения.

Строитесльво многофункциональной спортивной арены позволит Прикамью принимать и проводить соревнования мирового уровня.

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