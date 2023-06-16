Сбер: 95% всех киберпреступлений приходится на телефонное мошенничество

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В интервью «Ъ FM» зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, как за последнее время изменилось телефонное мошенничество. Прежде всего Кузнецов отметил, что число мошеннических звонков увеличилось в 1,7 раз и достигло 8,6 млн в сутки. По его словам, на телефонное мошенничество приходится 95-96% всех киберпреступлений.

Тренд последних 6 месяцев – убеждение жертвы совершить какой-то преступный акт, например, поджечь административное здание, купить ящик с салютом, принести в банк, поджечь и создать проблему. За это мошенники обещают погасить кредиты жертвы. Рекомендация Сбера простая – сразу же положить трубку.

Зампред Сбера рассказал, как в банке организована работа по противодействию телефонному мошенничеству:

«Мы активно участвовали во внесении изменений в законы, прежде всего в закон «О связи», договорились со всеми крупнейшими операторами связи объединить наши платформы, которые занимаются выявлением мошенничества, в единый автоматизированный комплекс. И мы уже научились при поступлении звонка мошенника на уровне робота блокировать любую возможную трансакцию. По сути, мы в «Сбере» создали собственную отечественную систему фрод-мониторинга — это большая технологическая платформа, которая в автоматическом режиме защищает наших клиентов. Важно, что показатель эффективности у этой платформы сегодня лучший в мире — 99,6%»