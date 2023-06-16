В Перми 17 июня продлят работу автобусов и трамваев

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 17 июня в связи с проведением фестиваля «Город встреч», в рамках которого на набережной Камы выступит группа «Чайф», продлят работу общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

После окончания концерта пермяки смогут уехать домой на автобусах №3, 10, 14, 15, 20, 50, 51 и 60, а также на трамваях №4, 7, 8 и 11. В городском департаменте транспорта отметили, что после 22.30 автобусные маршруты №3, 15, 20, 51 и 60 будут отправляться по мере наполняемости. Также по мере необходимости будут регулироваться и другие маршруты.

Кроме того, на Перми-1 будет временно перекрыто движение общественного транспорта. Автобусы №3 и №51 будут забирать пассажиров на остановке «Сквер им. Решетникова».

Актуальное расписание, а также движение и маршрут следования городского транспорта можно посмотреть в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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