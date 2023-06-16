Пермский край с 19 по 22 октября примет форум «Россия – спортивная держава»

Фото: Правительство Пермского края

На стенде министерства спорта РФ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялось подписание соглашения о подготовке к международному форуму «Россия – спортивная держава». Он состоится в Перми с 19 по 22 октября этого года.

Соглашение о распределении зон ответственности, сроков реализации основных мероприятий в рамках организации форума подписали правительство Пермского края и АНО «Россия – спортивная держава».

После подписания соглашения ход подготовки к проведению форума министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудили в рамках рабочей встречи.

Дмитрий Махонин отметил, что сегодня сформирован региональный оргкомитет, в том числе выбраны основные площадки проведения событий. Проходит детальная проработка программы мероприятия, чтобы вовлечь максимально большое число участников из числа как профессионалов и экспертов отрасли, так и зрителей.

В рамках форума «Россия – спортивная держава» планируется включить несколько ключевых спортивных событий международного уровня. В УДС «Молот» состоится турнир UFC по смешанному боевому единоборству (ММА). Здесь пройдет турнир по баскетболу 3х3 с возможным участием команд из Сербии, Турции, Беларуси и Казахстана. Спорткомплекс «Красава» примет турнир по бадминтону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, а Дворец спорта «Орленок» - отборочный этап инженерных команд международного чемпионата «Битва роботов».

Краевое правительство совместно с АНО «Россия – спортивная держава» начал работу по привлечению к событиям форума волонтеров. Прорабатываются вопросы обеспечения безопасности участников форума, комфорта размещения гостей в отелях и другие ключевые направления работы.

Министр спорта РФ Олег Матыцин высоко оценил ход подготовки региона к проведению форума «Россия – спортивная держава» в Пермском крае.

«С нетерпением ждем проведения в Перми форума. Рассчитываем, что регион проведет его на стабильно высоком уровне, поддерживая многолетние традиции нашего форума. Пермский край – активно развивающийся регион, отличается хорошими показателями вовлеченности населения в занятия спортом и физической культурой. Видно, что руководство много делает для развития спортивной инфраструктуры», – отметил Олег Матыцин.

Нвпомним, форум «Россия – спортивная держава» является главным событием спортивной отрасли и самой авторитетной площадкой в России. В его рамках обсуждаются ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта в старне.

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