Глава крупнейшего в мире производителя березовой фанеры и губернатор Прикамья подвели промежуточные итоги сотрудничества

Генеральный директор крупнейшего производителя березовой фанеры в мире «Свезы» Анатолий Фришман и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подвели промежуточные итоги сотрудничества. За полтора года реализации программы социально-экономического развития (СЭР) поселка Уральский, где располагается комбинат компании, стороны инвестировали более 70 млн рублей.

Договоренности о создании программы СЭР Уральского компания и региональная администрация достигли на площадке форума в 2021 году. В 2022 году документ подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Нытвенского городского округа Ринат Хаертдинов и генеральный директор компании Анатолий Фришман. Совместными усилиями в поселке, где комбинат «Свезы» является градообразующим, были реализованы более трех десятков важных для населенного пункта проектов - от ремонта Дворца культуры и спорта до создания и лицензирования профильного направления по подготовке специалистов лесопромышленной отрасли в местном техникуме. На данный момент стороны инвестировали в программу более 70 млн рублей, из них 25 млн рублей вложила «Свеза».

Программа социально-экономического развития Уральского рассчитана до 2024 года с возможность пролонгации до 2027 года. Основной акцент в ближайшее время стороны планируют сделать на мероприятиях по улучшению системы здравоохранения и развитию физкультуры и спорта в населенном пункте. Кроме того, продолжится работа в образовательной сфере. Помимо оборудования Нытвенского многопрофильного техникума, где будут обучаться профильные специалисты, на базе местной старшей школы появится образовательный центр «Точка роста».

«9 июня Уральский отметил 75-летний юбилей. Поскольку поселок основан одновременно со строительством фанерного комбината, жизнь большинства семей связана со «Свезой». Реализованные в рамках соглашения мероприятия по благоустройству общественных пространств, улучшению уровня жизни уральцев, развитию социальной сферы стало прекрасным подарком для местных жителей. Надеемся, наше сотрудничество с региональными властями и дальше будет таким же плодотворным», - сказал Анатолий Фришман, генеральный директор «Свезы».

В свою очередь губернатор Прикамья отметил, что в Уральском продолжится программа подключения домохозяйств поселка к уличной газораспределительной сети. Кроме того, будет улучшена система здравоохранения, а также физкультуры и спорта.

«Благодаря соглашению мы объединили наши усилия, направленные на развитие поселка Уральский, улучшения качества и уровня жизни населения. Считаю, что подобное начинание можно назвать показательной моделью сотрудничества между регионом и компанией. Затем ее можно будет применять для других наших моногородов и населенных пунктов. Намерен с рабочим визитом приехать на территорию: оценить ход работ по реконструкции набережной, обсудить вопросы аварийного жилья, а также посетить производственную площадку холдинга», - отметил Дмитрий Махонин, глава региона.