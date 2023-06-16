В центре Перми из-за фестиваля 17 июня ограничат движение транспорта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В выходные на время проведения летнего фестиваля «Город встреч» в центре Перми ограничат движение транспорта. Как сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства, в субботу, 17 июня, закроют проезд по улице Монастырской от дома №2 до дома №16. Ограничение будет действовать с 08.00 до 00.00 часов.

Также в период с 16.00 до 00.00 перекроют для движения всех видов транспорта участок, расположенный от дома №2 по улице Монастырской до улицы Горького.

Кроме того, на этом же участке 16 июня с 16.00 до 00.00 запрещена остановка и парковка транспорта. А 17 июня с 14.00 до 00.00 часов нельзя будет парковаться и оставлять автомобиль на стоянку на парковке возле Завода Шпагина.

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