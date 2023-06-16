«Газпром» выделит 1,5 млрд рублей на реконструкцию стадиона «Юность» в Перми

Фото: Правительство Пермского края

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПЭМФ) утвердили этапы реконструкции стадиона «Юность» на ул. Сибирской, 47 в Перми. Ее будут проводить в рамках благотворительного проекта «Газпром – детям».

Соответствующий документ подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» Владимир Приймак.

Глава региона отметил, что стадион «Юность» является одним из популярных спортивных объектов для занятий и отдыха жителей Пермского края. Здесь тренируются профессиональные спортсмены и команды, проводятся соревнования различного уровня, поэтому очень важно создать современные условия для учебно-тренировочного процесса.

Реконструкция стадиона «Юность» будет проводится на площади более 9 тыс. кв. метров. Спортивные объекты будут использоваться круглогодично. Для проведения соревнований и занятиями конькобежным спортом появятся дорожки с искусственным намораживанием. Предстоит замена покрытия футбольного поля, реконструкция трибуны на 1,6 тыс. мест для зрителей.

В зимний период стадион «Юность» в Перми отдадут для занятий хоккеем, шорт-треком и керлинг. В свободное время учебно-тренировочных мероприятий и соревнований на стадионе организуют массовые катания на коньках.

Летом спортивное ядро стадиона будут использовать для игры в хоккей на траве, спортивного катания на роликовых коньках, бега.

В феврале 2023 года Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» на реконструкцию стадиона «Юность» в Перми выделил региону 1,5 млрд рублей. Для ускорения начала работ его передали из муниципальной в краевую собственность.

Сейчас идут конкурсные процедуры по определению подрядчика на проведение строительно-монтажных работ. В правительстве Пермского края отметили, что подписание контракта намечено на лето этого года. Устройство фундамента и монтаж каркаса спортивного объекта начнутся в 2024 году, а завершение работ - в декабре этого же года.

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