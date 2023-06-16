Власти Перми закупят 25 новых остановок усиленной конструкции

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Перми планируют закупить 25 павильонов усиленной конструкции для остановочных пунктов. Соответствующий аукцион на изготовление и установку павильонов объявил городской департамент транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Новые остановочные павильоны появятся в частном секторе, промышленных зонах и в районах с низкой плотностью застройки. Предполагается установить несколько типов павильонов в соответствии с размером посадочных площадок. Часть из них планируется оснастить фронтальной ветрозащитной стенкой.

Помимо самих павильонов, подрядчику предстоит установить скамейки, урны схему маршрутов и пешеходной доступности. Работы по установке конструкций будут завершены до 30 сентября.

Всего на территории краевой столицы намерены установить более 50 остановочных павильонов. 21 из них разместится в местах, где раньше этих конструкция не было.

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