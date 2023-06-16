Полицейские изъяли у двух жителей Перми три автомата и несколько тысяч патронов

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае полицейские совместно с сотрудниками УФСБ изъяли из незаконного хранения три автомата и несколько тысяч патронов. Тайник обнаружили у двоих местных жителей. Задержаны мужчина и женщина, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что оружия и боеприпасы мужчина приобрел несколько лет назад. При этом часть арсенала он держал в своей машине. А вот другую, под видом инструментов, отдал знакомой. Она в свою очередь передала ящик на хранение своей подруге-пенсионерке. Через несколько дней пенсионерка открыла этот ящик и увидела содержимое. Однако в полицию об этом сообщать не стала.

В ходе обысков полицейские изъяли у задержанных три пригодных к стрельбе автомата, более пяти тысяч патронов. Кроме того, у них нашли прибор для бесшумной стрельбы, оптические прицелы, прибор ночного видения и другие предметы.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело. В результате, пенсионерку суд признал виновной и назначил ей наказание в виде штрафа. Она должна заплатить 20 тысяч рублей. Дознание по уголовному делу в отношении мужчины пока продолжается. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

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