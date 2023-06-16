Зампред «Сбера» Александр Ведяхин: Доллар и евро сегодня образуют тромбы в крови экономики

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На ПМЭФ первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что использование евро и доллара создает тромбы в финансовой крови мировой экономической системы. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам Ведяхина, необходимо максимизировать торговлю и расчеты в валютах стран ШОС.

«Прекрасная тема — юань, рубль и локальные валюты. Мы видим, как хорошо это работает. Это реально, на самом деле, улучшает товарооборот, ускоряет его, дает дополнительный энергетический эффект», — подчеркнул Ведяхин.