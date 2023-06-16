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Новости"Бизнес-новости": Пермь16 июня 2023 9:13

Александр Ведяхин: ИИ в течение десяти лет даст рост ВВП до десяти процентов

И повысит производительность труда на 15 процентов
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: pixabay

Фото: pixabay

В ходе панельной сессии «Интеграция во имя развития: практические аспекты делового сотрудничества ШОС» на Питерском Международном Экономическом Форуме (ПМЭФ) первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что ИИ в течение десяти лет даст рост ВВП примерно на 7-10 процентов и повысит производительность труда на 15 процентов.

«ВВП стран ШОС составляет 23 трлн долларов. По прогнозам этот показатель будет расти на 40-45 процентов, и к этому росту добавится еще 7-10 процентов. То есть около около 2,5 триллиона может прибавиться только благодаря внедрению искусственного интеллекта», — подчеркнул Ведяхин.

При этом, по словам Ведяхина, необходимо в ближайшее время сформировать правильный подход к ИИ и регулирование этой отрасли. Это важно, поскольку технологии ИИ способны увеличить ВВП, улучшить благосостояние граждан и государственных организаций.