Герман Греф рассказал, как ИИ может помочь в борьбе с коррупцией

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Глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на ПМЭФ-2023 заявил, что решения в госуправлении, принимаемые на основе данных, следует принимать системам на основе искусственного интеллекта.

«Все управление строится на двух составляющих – это управление на основе данных, и эта часть управления рациональна. И лучше всего, особенно в госуправлении, принятие решений отдать системам искусственного интеллекта. Искусственный интеллект не понимает, куда и зачем брать взятку, не понимает, зачем положить это под стол, чтобы это отлежалось там пару месяцев – это его сильная сторона», – сказал он.

При этом Греф отметил, что вторая часть должна учитывать влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов.

«Люди далеко не всегда принимают рациональные решения. Человеческим обществом невозможно управлять, принимая исключительно рациональные решения. Должна быть составляющая, которая учитывает эту часть. Это часть, где заменить человека достаточно сложно и вряд ли нужно вообще», – сообщил Греф.

«Будущее будет построено таким образом: люди будут создавать эти самые системы автоматического принятия решений на основе данных, и люди будут оставаться там, где нужно будет определять целеполагание и учитывать социальные, эмоциональные и когнитивные потребности и свойства человека, которые нужны для принятия решения», – добавил глава Сбербанка.