В России предложили создать международный центр искусственного интеллекта

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В ходе панельной сессии «Интеграция во имя развития: практические аспекты делового сотрудничества ШОС» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Александр Ведяхин рассказал, что Сбер активно работает с коллегами из Китая и Узбекистана в направлении создания Единого центра по искусственному интеллекту.

«Имеет смысл создать Единый центр по искусственному интеллекту, где специалисты могли бы обмениваться лучшими практиками, но не столько корпоративного применения ИИ, сколько его применения на благо людей», — заявил Ведяхин.

В качестве примеров разработок, над которыми специалистам из стран ШОС можно было бы трудиться совместно, он привел помощь ИИ в предсказывании затоплений и пожаров, а также в решении проблем глобальных изменений климата.