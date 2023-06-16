Общий объем сделок с иностранными ценными бумагами эмитентов в прошлом месяце достиг 11 миллиардов рублей

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Общий объем сделок в Сбере с иностранными ценными бумагами эмитентов, которые прошли листинг на Московской бирже и ведут свою деятельность в России, в прошлом месяце достиг 11 миллиардов рублей — четыре процента от всего оборота клиентов Сбера на биржевом рынке. Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Всего за один месяц 30 тысяч клиентов провели 343 тысячи сделок с иностранными бумагами эмитентов из России. Средний объем одной сделки составил 31 тысячу рублей. Наиболее популярными иностранными бумагами у клиентов Сбера были расписки «Яндекса», «Полиметалла», VK, «Тинькофф» (TCS) и Softline (Noventiq), отметил Руслан Вестеровский.

Кроме того, благодаря возобновлению торгов клиенты теперь могут завести такие ценные бумаги в Сбер и торговать ими через брокерский счет. В мае инвесторы перевели таких активов на 130 миллионов рублей. Чаще всего поручения подавались на перевод расписок «Яндекса», VK, Х5 Group, «Полиметалла» и OZON.

«Вместе с другими участниками рынка и регуляторами мы успешно расширяем возможности российских инвесторов. Реагируя на запросы клиентов, мы увеличили спектр доступных для торгов инструментов, включив в него иностранные ценные бумаги российских эмитентов. В перспективе мы хотели бы видеть в этом перечне также бумаги компаний FMCG-сегмента, длинные инфраструктурные облигации, привязанные к конкретным проектам. Отдельно стоит упомянуть кросс-листинг инструментов с ведущих азиатских рынков (Китай, Вьетнам, Индия), а также арабских рынков в совокупности с созданием условий для прихода на локальный рынок частных инвесторов из этих регионов. Это позволило бы нарастить ликвидность, сделать рынок глубоким и объемным, а значит, и привлекательным для всех», — сказал Вестеровский.