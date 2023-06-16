В центре спасения медвежат показали новое видео со спасенной сироткой Марьей из Пермского края

Машенька окрепла и любит играть со своим другом Ваней. Фото: Центр спасения медвежат-сирот.

Центр спасения медвежат в Тверской области продолжает делиться новостями о жизни детеныша медведицы Машеньке. Теперь она не разлей вода со своим новым другом Ваней. В Центре их называют Иван да Марья.

Напомним, медвежонка Машу нашли в Гайнском округе на островке, окруженном рекой Весляна. Ее отвезли в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области. Детеныш бурого медведя был очень слаб и истощен. Ее откармливают молоком с добавлением сливок, яиц и витаминов, чтобы помочь побыстрее начать набирать вес.

Маленькая медведица подружилась с медвежонком Ваней из Костромской области. Они ведут себя как обычные дети, любят играть. Все время в движении, иногда задирают друг друга, дурачатся и валяются в опилках.

- Оба медвежонка обладают очень игривым характером и ни секунды не сидят на месте, - рассказывают про своих подопечных специалисты Центра спасения медвежат-сирот. -

И как же хороши эти двое: светлый длиннолапый мальчишка Иванушка, и такая очаровательная миниатюрная темная с белыми пятнышками на шее кнопка – Машенька!

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