В Перми на открытии фестиваля «Город встреч» представят еще один новый фестиваль

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В Перми 17 июня на городской набережной Камы откроет свои события большой летний фестиваль «Город встреч». Его режиссером выступает прославленный российский фигурист, продюсер Илья Авербух.

На его открытии будет представлен новый этнический фестиваль «Обряды-наряды», который на протяжении почти двух месяцев будет знакомить пермяков с традиционной культурой Пермского края, которая берет свои корни в многовековой истории региона.

«На территории Перми есть большое число людей - вдохновленных поклонников этнофестивалей. Возможность показать красоту и иммерсивность традиционной культуры - это прекрасная возможность и подарок жителям Перми. Уже более 10 лет проходят большие и маленькие события этнокалендаря на территории Пермского края. С каждым годом все больше и больше число пермских зрителей отправляются в путешествие, чтобы окунуться в атмосферу традиционных праздников. Хотелось бы поделиться знаниями от настоящих носителей народной культуры», — знакомит с фестивалем «Обряды-наряды» его куратор Татьяна Санникова.

Знакомство с фестивалем «Обряды-наряды» произойдет 17 июня у большого амфитеатра набережной Камы. Поклонники традиционной культуры Прикамья смогут принять участие в обрядовых и мастерской хороводоводоведения, увидеть красочное дефиле нарядной одежды народов нашего края и на себе почувствовать атмосферу развеселых гуляний.

С 14:00 творческие коллективы представят программу «На пороге лета», которая познакомит со старинными обрядовыми танцами народов Прикамья. Мастерская «Пермские круги» познакомит с традициями хороводоведения. Яркое дефиле представят участники программы «Наряды народов Прикамья». Услышать шармарнку и принять участие в балаганных потехах поможет проект «Игрушки и безделушки».

В это же время начнут свои исполнения творческие коллективы и исполнители: свою программу представит шоу-балет «Тодес» под руководством Аллы Духовой, Аргиши исполнит мелодии на армянском дудуке, порадует своим творчеством мультиинструменталист и исследователь песенных традиций Ольга Ирисова, этноэлектронная коллаборация из Кудымкара «Туригум» поведет за собой в древний мир наших предков. Кстати, Алла Духова в своем обращении поздравит всех своих земляков - жителей Пермского края. Местом ее рождения является село Коса.

С 16:45 до 19:00 театр «немхат» покажет номера из фестиваля «Пермское море». Актеров сменит иммерсивный показ мод, танцевальный перформанс «Коми-пермяцкий алфавит». В завершении этого отрезка времени актриса Зоя Бербер представит саунд-шоу «Камамерка».

С 19:00 до 20:15 можно будет увидеть выступление от пермской студии-школы и принять участие в мастер-классе от школы танцев Dance Life.

Яркая презентация нового фестиваля «Обряды-наряды» даст полное представление о всех его будущих событиях. Завершающие финальные фестивальные события пройдут 5-6 августа на городской эспланаде в Перми. Фестиваль проводится в рамках празднования 300-летия Перми. (0+)

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