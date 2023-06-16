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НовостиПроисшествия16 июня 2023 8:25

В Пермском крае водитель автомобиля врезался в дерево и погиб

Также пострадал его пассажир
Екатерина Оборина
Фото: Поисково-спасательная служба КМО / ВКонтакте

Фото: Поисково-спасательная служба КМО / ВКонтакте

На трассе в Пермском крае погиб водитель, влетевшего на скорости в дерево автомобиля. Смертельное ДТП произошло 15 июня около 22.30 в Карагайском районе. Подробности аварии рассказали в Поисково-спасательной службе Кунгурского округа.

67-летний житель Сивинского района ехал на машине «Богдан» в сторону Перми. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и автомобиль съехал с дороги в кювет. После этого, легковушка на скорости влетела в дерево.

В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия. Кроме того, пострадал пассажир легковушки, он получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего доставили в больницу.

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