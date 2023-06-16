В Перми полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

Фото: Полиция Прикамья / ВКонтакте

В Перми госавтоинспекторы устроили погоню со стрельбой, чтобы остановить пьяного лихача. Подозрительный ВАЗ-2107 заметили на улице Героев Хасана. Водитель совершал резкие маневры, перестраиваясь из ряда в ряд. Сотрудники ДПС потребовали его остановиться, но тот только прибавил скорость и попытался скрыться, рассказали в краевом МВД.

Тогда полицейские, включив проблесковые маячки и спецсигналы, начали погоню за правонарушителем. В ходе преследования они применили табельное оружие. Сначала инспектор ДПС выстрелил в воздух, а затем открыл огонь по колесам преследуемой легковушки. Несмотря на повреждение покрышки, лихач проехал еще несколько метров. В какой-то момент он не справился с управлением, машину развернуло и занесло на обочину, где она перевернулась.

Полицейские задержали водителя. Им оказался молодой человек 2002 года рождения. Выяснилось, что мужчина не имеет права управления и был пьян. В результате инцидента никто не пострадал.

В отношении нарушителя составили четыре административных протокола. Суд назначил пермяку наказание в виде семи суток ареста.

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