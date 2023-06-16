Аналитика МТС: Каждый третий пермяк присоединился к празднованию 300-летия города

Фото: Павел Шатров

В этом году большинство пермяков – 78% – на длительных июньских выходных предпочли остаться в городе, несмотря на ясную погоду. Этому способствовала насыщенная программа празднования 300-летия Перми. Праздничные концерты на эспланаде посмотрели более 25% жителей города, а всего массовые мероприятия в эти дни посетил каждый третий пермяк. Больше всего гостей юбилея Перми приехали из Москвы, Екатеринбурга, Ижевска, Санкт-Петербурга и Уфы.

Самыми популярными местами для пермяков в прошедшие выходные дни стали городская эспланада у «Театра-Театр», набережная Камы, сквер им. Миндовского, а также ТРЦ «Планета». При этом большую часть гостей праздничных мероприятий составили пермяки в возрасте 18-24 года (22%) и 25-34 лет (36%).

«В этом году мероприятия в честь 300-летнего юбилея Перми привлекли огромное количество жителей и гостей города благодаря своей разнонаправленности – от концертов популярных артистов до детских интерактивных спектаклей, экскурсий по городу и выставок, посвященных Перми. Такой инструмент, как BigDataМТС, помогает нам составить цифровой портрет посетителей массовых мероприятий и оценить эффективность работы открытых площадок, в том числе фестивалей, концертов и спортивных соревнований, что довольно сложно корректно определить «вручную». Понимание аудитории таких событий помогает адаптировать программу под ее интересы, оценить достаточность инфраструктуры для посетителей, повысить эффективность организации и привлечь еще больше гостей и туристов на готовящиеся в регионе массовые мероприятия», — рассказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.