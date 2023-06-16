В Пермском крае платформой обратной связи воспользовались 220 тыс. жителей

Фото: Правительство Пермского края
Аналитики федеральной информационной системы ПОС (Платформа обратной связи), созданной по поручению президента России, подвели промежуточные итоги работы платформы с начала 2023 года.
В числе лидеров оказался Пермский край, где за первые месяцы этого года через Платформу обратной связи поступило 11 тыс. обращений от жителей региона. Превысило все ожидания и число участников общественных голосований, в которых приняли участие свыше 220 тыс. прикамцев.
Жители Прикамья наиболее часто обращаются с помощью Платформы обратной связи для электронной записи на прием к врачу, вопросам медицины, строительству и приведению в порядок дорог, благоустройства и другим.
В апреле и мае 2023 года с помощью Платформы обратной связи прикамцы могли участвовать во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В Перми победителем стал проект «Долина реки Данилиха». За него от жителей города поступило 37 429 голосов.
Платформа обратной связи позволяет обращаться в органы власти онлайн. Через нее можно сообщить о проблеме, задать вопрос, принять участие в голосованиях или общественных слушаниях.
Чтобы стать пользователем платформы, нужно скачать приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или зайти на сайт https://pos.gosuslugi.ru. Затем необходимо авторизоваться через «Госуслуги». Перейти на платформу также можно также через виджеты в официальных сообществах органов власти и бюджетных организаций (администраций округов, школ, домов культуры, больниц и так далее).
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