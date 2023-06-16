Комсомольская правда и партнер издания компания «Свеза» завершили конкурс детского рисунка «Спасем лес от пожара карандашом и кистью»

Работа одного из наших победителей

Мальчишки и девчонки оказались неравнодушными ценителями природы. Нам в редакцию прислали много прекрасных детских работ. Видно, что все старались! На протяжении недели пермяки отдавали свои голоса за понравившиеся работы. Мы готовы объявить победителей: 1 место - Илья Спасенников - 127 - он получает в подарок Power bank 2 место - Таисия Маркова - 69 - она получает в подарок рюкзак 3 место - Виолетта Веляева - 59 - она получает в подарок зонтик А работы этих ребят станут аншлагами в лесах Прикамья: - Ярослав - Овчинников Михаил - Милана - Беляева Виолетта - Илья Спасенников - Марк Александров Поздравляем победителей и ждём в нашей редакции на вручение призов. С работами ребят можно ознакомиться по ссылке.

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