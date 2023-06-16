Инвестиции Sitronics Group помогут Пермской судоверфи в выпуске электросудов

Фото: emperium.ru

В Санкт-Петербурге продолжает свою работу Петербургский международный экономический форум (ПЭМФ). Активное участие в нем принимает делегация Пермского края.

Во второй день ПМЭФ 2023 краевые власти достигли договоренности с московской IT-компанией Sitronics Group об инвестировании проектов Пермской судоверфи.

Предполагается, что «Ситроникс» примет участие в модернизации производственных мощностей Пермской судоверфи. Опыт и знания, финансовая поддержка компании помогут начать производство в регионе судов на электрической тяге.

Входящая в Sitronics Group компания «Эмпериум» первой в России запустила серийное производство пассажирских электрических судов, которые уже сейчас можно увидеть в Москве, Красноярске и Нижнем Новгороде.

В настоящее время Пермская судоверфь наладила выпуск остановочных комплексов для электросудов такого класса.

Многопрофильная ИТ-компания Sitronics Group имеет обширный опытом в разработке цифровых решений и внедрении крупномасштабных проектов для бизнеса и государства. По версии RAEX в 2021 году входит в топ-10 IT-компаний России. За свою 20-летнюю историю она реализовала более 5 тыс. проектов. Штаб-квартира Sitronics Group находится в Москве.

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