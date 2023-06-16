В Пермском крае 17 и 18 июня ожидается похолодание

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В выходные в Пермский край вновь придет похолодание. При этом оно продлится до начала следующей недели. Дожди возможны лишь локально в отдельных районах Прикамья. В ночные часы не исключены слабые заморозки в низинах, рассказали специалисты проекта «Метеоролог и я».

В субботу, 17 июня, по северу будет облачно с прояснениями, по югу малооблачная погода. В течение дня по крайнему северу продет кратковременный дождь. На остальной части региона обойдется без осадков. Ночью температура воздуха составит +6...+11°, по северу +1...+5°. Днем ожидается прогрев до +15...+20°, по северу до +10...+15°.

В воскресенье, 18 июня, в Прикамье ожидается облачная погода с прояснениями, по югу переменная облачность. В отдельных районах пройдет кратковременный дождь. Ночью и утром местами возможен туман. В ночные часы столбики термометра опустятся до +1...+6°, при устойчивых прояснениях в низинах до –1°. Однако днем снова потеплеет, температура воздуха поднимется до +12...+17°.

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