Фото: Яндекс Карты
По информации сервиса «Яндекс Пробки», 16 июня к 08:00 первые затруднения в движении транспорта на дорогах города фиксируются в центре города: на участке ул. Попова от ул. Пушкина до ул. Ленина, кольце Колхозной площади, на ул. Петропавловской от Тополевого пер. до Компроса.
В Мотовилихе стоит транспорт на бул. Гагарина на перекрестке с ул. Ушинского.
В Индустриальном районе такая же ситуация на ул. Леонова перед выездом на ш. Космонавтов.
ДТП произошло в Свердловском районе в правом ряду на ул. Чкалова при выезде с ул. Воронцова. Здесь начинает формироваться крупный затор.
Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».
Видимость на дорогах города 34 км. Температура воздуха +15 градусов, ясно. Хорошего вам утра и безопасных дорог!
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