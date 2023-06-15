Мэрия Перми прокомментировала просьбу театра «У моста» о переходе в краевую собственность

Фото: театр «У Моста»

Мэрия Перми прокомментировала просьбу руководства театра «У Моста» о переводе из ведения горадминистрации в министерство культуры Пермского края. В учреждении считают, что так появится возможность получать больше финансирования.

«С удивлением прочитали в СМИ заявление художественного руководителя театра «У Моста», что театр «в статусе муниципального не получал финансирования на ремонт», — заявили в мэрии. В комментарии было отмечено, что только в этом году театр получил 2,6 млн рублей «на оплату работ по приведению в нормативное состояние имущественного комплекса учреждения».

Также в администрации Перми подчеркнули, что театр «У Моста», будучи муниципальным учреждением, наделен правом безвозмездного пользования помещением в центре города и не тратит денег на аренду здания. Затраты берет на себя городская казна.

Кроме того, из комментария властей следует, что в прошлом году на постановку спектаклей из бюджета города было выделено порядка 61,4 млн рублей.

Напомним, что ранее о желании перейти в собственность края сообщил ТЮЗ. В конце мая было поручено начать процесс передачи в подчинение министерству культуры региона. Завершен он будет к началу 2024 года.