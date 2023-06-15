В Пермском крае вынесен приговор пьяному водителю-акробату

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае осудили водителя-акробата. 26-летнего жителя Чернушки признали виновным в «управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за аналогичное деяние». Об этом сообщили в МВД по Пермскому краю.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. На улице Юбилейной сотрудники ГИБДД заметили ВАЗ-2110 без госномеров и потребовали водителя остановиться. Пока автоинспекторы шли к машине, молодой человек успел пересесть с переднего на заднее пассажирское сиденье. Его акробатический этюд попал на видеорегистратор патрульного автомобиля.

На такой трюк он решился неспроста. Во время проверки документов полицейские заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Это подтвердили и результаты освидетельствования. Также выяснилось, что мужчина уже два раза привлекался к уголовной ответственности за «пьяную езду». Однако должных выводов для себя он так и не сделал.

В результате, суд приговорил виновного к одному году лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима. Кроме того, в течение 3,5 лет ему запрещено управлять транспортными средствами.

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