Четыре пляжа в Прикамье соответствуют санитарным нормам

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Роспотребнадзор продолжает проверять места массового отдыха у воды в Пермском крае. Специалисты взяли пробы воды и песка, и проверили их на качество, сообщили в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день санитарным нормам в Прикамье соответствуют четыре пляжа. Положительное санитарно-эпидемиологическое заключение получили пляжи, расположенные на реке Кама в Пермском районе при ЗАО «Курорт Усть-Качка», в посёлке Новые Ляды, а также городской пляж в районе Коммунального моста и пляж у Мотовилихинского пруда.

Напомним, что официально купальный сезон в Пермском крае начинается 15 июня. Всего 2023 году на территории Прикамья выделили 15 мест массового отдыха и купания. Из них пять находятся в Перми.

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