В Прикамье при пожаре в частном доме погибли бабушка и внук

Фото: СУ СКР по Пермскому краю
В ночь на 15 июня в поселке Новоильинский Нытвенского городского округа произошел жуткий пожар. Он унес жизни 56-летней женщины и ее годовалого внука. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
Загорелся деревянный частный дом. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания. После тушения были обнаружены два тела.
Сейчас на месте происшествия работают следователи-криминалисты и эксперт-пожаротехник. В ближаи шее время назначат необходимые судебные экспертизы для установления причин трагедии. Также будет дана правовая оценка условиям воспитания и проживания ребенка.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65