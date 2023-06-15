В Прикамье при пожаре в частном доме погибли бабушка и внук

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В ночь на 15 июня в поселке Новоильинский Нытвенского городского округа произошел жуткий пожар. Он унес жизни 56-летней женщины и ее годовалого внука. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Загорелся деревянный частный дом. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания. После тушения были обнаружены два тела.

Сейчас на месте происшествия работают следователи-криминалисты и эксперт-пожаротехник. В ближаи шее время назначат необходимые судебные экспертизы для установления причин трагедии. Также будет дана правовая оценка условиям воспитания и проживания ребенка.

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