В Перми 17 июня запустят ночную электричку после концерта «Чайф»

Фото: permkrai.ru

В Перми в ночь с 17 на 18 июня вновь запустят кольцевую электричку. На ней можно будет уехать после концерта группы «Чайф». Выступление будет проходить на открытии летнего фестиваля «Город встреч» на набережной Камы возле объекта «Счастье не за горами». Об этом сообщили в Пермской пригородной компании.

Электропоезд кольцевого маршрута №6042/6041 сообщением Пермь-2 – Левшино – Пермь-Сорт. – Пермь-2 отправится с железнодорожного вокзала 17 июня в 23.10 часов.

Далее «Ласточка» сделает следующие остановки:

Пермь-1 23.16-23.20

Мотовилиха 23.24-23.25

Молодёжная 23.34-23.35

Левшино 23.40-23.48

Кабельная 23.58-23.59

Пермь-Сорт 00.12-00.21.

Вернется электричка на станцию Пермь-2 в 00.28.

Для удобства пассажиров время стоянки поезда на Перми-I увеличили до четырех минут.

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