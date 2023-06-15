В небо Перми для перехвата воздушных целей поднимали истребители

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Как стало известно, 14 июня для поиска и перехвата скоростных целей в Пермском крае были задействованы летчики высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО).

Экипажи военных самолетов приняли участие в учебно-тренировочных полетах. По сообщению министерства обороны РФ, в ходе полетного дня экипажи отработали патрулирование воздушного пространства и поиск воздушных целей в небе над Пермским краем с помощью бортовых радиолокационных станций «Заслон-М».

«Обнаруженные цели были идентифицированы с помощью системы опознавания «свой-чужой» и условно уничтожены электронными пусками ракет. Роль скоростных воздушных целей выполняли самолеты МиГ-31БМ, которые осуществляли подлет с различных направлений и высот на сверхзвуковых скоростях», - пояснили в военном ведомстве.

В учебной тревоге задействовали около 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

Корпорация Ростех приводит основную информацию о модификации истребителя-перехватчика МиГ-31 БМ. Масштабная модернизация МиГ-31 началась в 2008 году. Самолет способен нести гиперзвуковую ракету «Кинжал». Он относится к военной технике четвертого поколения. Истребитель способен развивать скорость до 3 тыс. км/ч и быстро подниматься на высоту до 21 тыс. метров. Обновленный для МиГ-31БМ радар сделал возможным обнаружение воздушных целей на расстоянии до 320 км и поражение на расстоянии до 280 км. С помощью новой бортовой радиолокационной системы пилот может отслеживать одновременно до 10 целей и поражать ракетами сразу шесть из них.

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