В HiFi-стриминге Звук появился плейлист реального пермяка

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Под какие треки пермяки рассекают по Компросу, ходят в "огород" и едят посикунчики? Звук проанализировал любимую музыку пермяков и создал плейлист из самых популярных песен последних лет к 300-летию города. Чаще остальных артистов пермяки предпочитают слушать Anna Asti, Король и Шут, Artik & Asti, NЮ и Zivert.

В 2023 году Перми исполняется 300 лет. Это город с богатой музыкальной историей: здесь родились DJ Smash и композитор Александр Немтин. Первый музыкальный театр на Урале открылся именно в Перми в 19 веке, и сегодня он один из старейших во всей России. HiFi-стриминг Звук провел большое исследование аудиопредпочтений пермяков и составил чарт из 100 любимых треков, чтобы выяснить какую музыку слушали в Перми в 2022 и 2023 годах чаще всего. На основе чарта был создан плейлист «Реальный пермяк», приуроченный к юбилею города. В плейлист вошли композиции поп, рок и хип-хоп исполнителей.

Согласно статистике, самыми прослушиваемыми артистами в 2023 году в Перми стали Anna Asti, Король и Шут, Artik & Asti, NЮ и Zivert. Кроме них в плейлисте «Реальный пермяк» можно встретить композиции The Weekend, Imagine Dragons, Eminem, Rihanna, Кино, Басты, Моей Мишель, HammAli & Navai, Kamazz и МОТ. Послушать плейлист настоящего пермяка можно только в Звуке. Послушать плейлист можно в HiFi-стриминге Звук.

Никита Филимонов, директор по маркетингу HiFi-стриминга Звук:

“Нам хотелось поздравить пермяков с юбилеем великого города необычным способом. Город — это в первую очередь люди, поэтому мы решили узнать, какую музыку пермяки слушают чаще всего, а на основе этого создать уникальный плейлист с самыми любимыми треками города. “Реальный пермяк” — это плейлист о том, как звучит Пермь в 2023 году. Спустя триста лет после основания”.