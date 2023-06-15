СКР возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме Красновишерска

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

После ЧП со взрывом газа в жилом доме в Красновишерске следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекших по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю.

В настоящее время следователями устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. В частности, осмотрено место происшествия, изъяты интересующие следствие предметы и объекты, допрашиваются свидетели, назначены все необходимые судебные экспертизы.

Напомним, ЧП произошло вечером 14 июня в квартире на пятом этаже дома по улице Лоскутова, 3. Взрывной волной выбило стекла и частично разрушилась несущая перегородка между двумя квартирами. Кроме того, в результате происшествия пострадал хозяин квартиры, где произошел хлопок газовоздушной смеси с возгоранием. 56-летний мужчина получил обширные ожоги, его госпитализировали в больницу. Сейчас пострадавшему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Другие жильцы пятиэтажки не пострадали.

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