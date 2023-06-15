В Перми «Лента» закроет принадлежащие ей три магазина бывшей сети «Семья»

Супермаркет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Федеральный ритейлер «Лента» продолжает работу над оптимизацией своей торговой сети в регионах. В Перми 15 июня станет последним днем работы трех супермаркетов на ул.Крупской, 67, ул. Мильчакова, 3/1 и ул. Ушакова, 30.

Ранее эти магазины входили в пермскую сеть «Семья», принадлежащую экс-губернатору региона Олегу Чиркунову. Бизнес группы компаний «Семья» два года назад выкупила «Лента».

Как сообщает издание «Коммерсант-Прикамье», ритейлер закрывает в Перми неэффективные с точки ведения бизнеса магазины. Часть их сотрудников может трудоустроиться в «Ленте», а также с помощью компании в других розничных сетях города.

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