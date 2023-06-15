В Прикамье начались работы по реконструкции старого Чусовского моста

Фото: permkrai.ru

Компания АО «Стройтрансгаз» приступила к реконструкции старого моста через Чусовую в Пермском крае. Еще в начале июня рабочие сняли асфальтовое покрытие. Сейчас новый подрядчик перебазирует на объект свою технику. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, генеральный подрядчик реконструкции моста подписал договор на выполнение работ с одной из своих дочерних подрядных организаций. Ремонтом займется ООО «Дорожно-мостовое управление». На первом этапе планируется задействовать более 140 человек.

Напомним, что в конце декабря прошлого года для движения открыли новый мост через Чусовую. Он является «близнецом» уже существующего. После этого должны были приступить к ремонту старого мостового перехода. Однако начало работ задержалось более чем на полгода. В региональном Минтрансе заявляли, реконструкцию мостовой части планировалось завершить до конца марта 2024 года.

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