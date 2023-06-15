Роботы для трубопроводов и стереозрение искусственного интеллекта

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На Петербургском международном экономическом форуме организован выставочный стенд Пермского края. На нем презентованы инновационные высокотехнологичные разработки предприятий Прикамья.

Пермская компания ROBOTECH представит промышленный 3D-принтер, предназначенный для печати литейных форм в различных областях машиностроения. Технология Binder-Jetting, используемая для работы принтеров, приводит к уменьшению сроков и стоимости производственного процесса. На выставочном стенде компания напечатаете форму с логотипом, посвященным 300-летнему юбилею Перми.

Компания ВИПАКС привезла на форум систему промышленного видеомониторинга, состоящую из видеосерверов на базе отечественного процессора «Эльбрус», программного обеспечения для видеонаблюдения, работающего на отечественной операционной системе, видеокамеры со взрывозащищенной оболочкой, высоко чувствительной матрицей и стереозрением. Также будут представлены алгоритмы искусственного интеллекта, с помощью которых на предприятиях может быть внедрено машинное зрение. При помощи видеокамер компании, гости стенда смогут в режиме реального времени наблюдать за происходящим на эспланаде в центре Перми.

ООО «ЭНТЭ» из Чайковского представляет роботизированный диагностический комплекс А2072 «IntroScan». Он позволяет обеспечить надежность трубопроводов для бесперебойных поставок газа транспортной системой ПАО «Газпром» до потребителей. Перемещаясь внутри трубопровода, преодолевая тройники и отводы, диагностическая система робота способна обнаруживать дефекты основного металла трубы и сварных соединений, в том числе на наружной поверхности.