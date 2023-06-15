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НовостиОбщество15 июня 2023 4:47

В Перми нашли погибшим пропавшего в День города 46-летнего мужчину

Его искали с 12 июня
Екатерина Оборина

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В Перми завершены поиски 46-летнего мужчины, который пропал в День празднования 300-летия города. Его нашли мертвым.

– Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким… Просьба снять репосты, - сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой.

Напомним, 12 июня около 21:00 пермяк вышел из дома в Орджоникидзевском районе и исчез. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно, на связь с родными он не выходил. Поиски пропавшего длились несколько дней. Что именно случилось с мужчиной, пока не сообщается.

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