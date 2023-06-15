В Пермском крае на пожаре в жилом доме погибли бабушка с внуком

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Во время пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Новоильинский Нытвенского района погибли бабушка с внуком. Трагедия произошла ночью 15 июня. Подробности рассказали в МЧС по Пермскому краю.

– Сообщение о возгорании в доме по улице Заречной поступило в оперативные службы в 1.38 по местному времени. На место ЧП были направлены 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Огнь охватил крышу дома, - пояснили в ведомстве.

Площадь пожара составила около 150 квадратных метров. Через 40 минут горение удалось ликвидировать. К сожалению, после тушения пожара обнаружили тела двух погибших – 55-летней женщины и годовалого мальчика.

Сейчас по факту возгорания сотрудники МЧС проводят проверку, а также устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

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