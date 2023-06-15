Пермский край получит 235 млн рублей на строительство глэмпингов

Фото: permkrai.ru

В ближайшие два года федеральное правительство выделит Пермскому краю субсидию на создание модульных средств круглогодичного размещения туристов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» регион получит 235,4 млн рублей. Из них в этом году будет направлено 136,3 млн рублей, в 2024 году – 99,1 млн рублей. Средства предназначены на строительство модульных гостиниц, глэмпингов и других быстровозводимых конструкций для круглогодичного пребывания туристов.

Как отметил губернатор Дмитрий Махонин, за прошлый год турпоток в Прикамье увеличился на 13% и составил рекордные 820 тысяч человек. В среднем турист проводит в поездке по территории Пермского края 4,5 ночи.

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