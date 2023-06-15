Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 15 июня к 08:00 затруднений в движении транспорта на дорогах города нет. Локальные заторы в 5-7 баллов есть на нескольких крупных развязках и подъездах у ним.

В Индустриальном районе скопление транспорта на ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной, кольцевой развязке ш. Космонавтов с ул. Оверятской и ул. Промышленной, на ул. Стахановской перед перекрестком с ш. Космонавтов.

В Ленинском районе скопление транспорта на кольце Колхозной площади и ул. Попова от ул. Пушкина до ул. Екатерининской. Пробка в 8 баллов появилась на ул. Монастырской от ул. Осинской до ул. Попова.

В Свердловском районе транспорт медленно движется на ул. Чкалова в месте пересечения с ул. Куйбышева, а также на ул. Героев Хасана перед кольцевой развязкой у «Велты».

В Мотовилихе самые большие проблемы при подъезде к площади Восстания на ул. Мостовой и ул. Фокинской, а также ул. Соликамской от 1-го Бойного пер. до ул. Гашкова.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города 33 км. Температура воздуха +16 градусов, облачно. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

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