В Пермском крае при взрыве газа в жилом доме пострадал мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Красновишерске взорвался бытовой газ в многоквартирном жилом доме по улице Лоскутова, 3. В результате происшествия пострадал один человек.

Как рассказали в МЧС по Пермскому краю, сообщение о хлопке газа в одной из квартир на пятом этаже дома поступило в 22.10 в среду, 14 июня. На место вызова выезжали 12 человек личного состава и 5 единиц техники. От взрывной волны выбило стекла в квартирах и частично разрушились перегородки между квартирами. Горели домашние вещи.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарные спасли двух человек. Их вывели с 4 этажа по автолестнице. Всего из здания эвакуировали 60 человек, среди которых 5 детей. К сожалению, в результате происшествия травмирован мужчина.

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Пожар в доме ликвидировали в 22.20 на площади 50 квадратных метров. Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку, а также устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

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