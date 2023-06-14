«РЖД» подтвердили выделение 1,2 млрд рублей на строительство Северного обхода Перми

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В инвестиционной программе ОАО «РЖД» предусмотрено 1,2 млрд рублей на развития Пермского железнодорожного узла. Об этом сообщает Business Class сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Уточняется, что дополнительные средства предназначены на подготовку и разработку рабочей документации, а также развертывание строительства Северного железнодорожного обхода Перми. Речь идет о возведении ж/д моста через Каму и примыканий новых участков путей к станциям Левшино и Кабельная. Сроки начала работ на объекте пока не называются.

Напомним, Северный обход Перми пройдет чуть ниже по течению Камской ГЭС с состыковкой железнодорожных путей к действующим ж/д-линиям на перегоне Кабельная – Левшино и на перегоне Балмошная – Левшино. Протяженность обхода составит около 5 км, включая километровый мост через Каму.

Отмечается, что ввод Северного железнодорожного обхода Перми в эксплуатацию позволит организовать пассажирское движение, а также пропуск грузовых поездов Углеуральского и Чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС.

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