Герман Грев: Курс рубля во многом будут определять цены на нефть

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Глава Сбербанка герман Греф в интервью РБК отметил, что дальнейшую динамику курса рубля во многом будут определять цены на нефть и состояние мировой экономики.

- Дальнейшие предсказания очень сложно делать, потому что это зависит от состояния нашего торгового и платежного баланса. Что будет в мировой экономике, на каком уровне стабилизируются цены на нефть - это во многом будет определять динамику курса рубля. Мы видим, что цена на нефть потеряла порядка 35% за последний год, что, собственно говоря, сказалось на динамике рубля. Конечно, еще один показатель - это восстановление импорта, - сказал Греф.

Еще одним показателем, который будет влиять на курс отечественной валюты, является восстановление импорта. Глава Сбербанка напомнил, что в прошлом году шоковое сокращение этого импорта и ценовой шок на рынке привели к тому, что сильно увеличился экспортный поток и профицит платежного баланса.

- В этом году происходит новая нормализация условий торговли. На каком уровне стабилизируется цена наших основных экспортных товаров, пока предсказывать достаточно сложно. И сегодня есть еще один параметр - количественные показатели [экспорта]. Тоже вещь, которую мало удается предсказать с достаточной степенью объективности, - отметил Греф.