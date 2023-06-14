Фонд «Экология» РСХБ и Росприроднадзор проведут уборку на берегу Камы

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16 июня Фонд «Экология» Россельхозбанка и Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора проведут акцию по очистке от мусора берега реки Кама. Ранее подобные мероприятия прошли в Ростовской области, Краснодарском крае, Челябинской, Курганской, Свердловской и Ленинградской областях.

К волонтёрам присоединятся коллектив Пермского регионального филиала Россельхозбанка и сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу, которые возьмут пробы воды. Планируется убрать береговую линию, установить информационные стенды с призывом поддерживать чистоту территории, поставить скамейки и урны из переработанного пластика.

«Главная идея нашего экопутешествия по стране – прививать любовь к природе и понимание важности заботы об окружающем мире. Этот участок берега Камы – популярное место отдыха, поэтому оно испытывает немалую антропогенную нагрузку. Соответственно, и люди должны заботиться о таком месте с повышенным вниманием», – сказала в преддверии акции директор Фонда «Экология» Эльмира Морозова.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и Фонд «Экология» Россельхозбанка реализуют серию мероприятий, направленных на охрану водных объектов и их экосистем. Акции по очистке прибрежных зон от бытового мусора, отходов и пластика проходят с апреля по сентябрь и уже прошли в Челябинске, Кургане, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, на берегу Чёрного моря. В Ленинградской области в мероприятии впервые приняли участие дети. За время проведения мероприятий в 2023 году ожидается участие около 1 000 человек, планируется собрать около 20 тонн мусора. В 2022 году волонтеры Фонда «Экология» РСХБ и Росприроднадзора собрали 4 тонны мусора.

Россельхозбанк создал Фонд «Экология» в октябре 2021 года. Цель Фонда – объединить средства и усилия на формирование экономики осознанного потребления. Деятельность Фонда «Экология» направлена на реализацию инициатив, связанных с улучшением состояния почвы, воздуха, воды и природных ресурсов, а также на продвижение среди населения принципов рационального и бережного использования ресурсов. Принять участие в экологических инициативах совместно с Фондом в 2023 году стало еще проще: Россельхозбанк выпустил ЭкоКарту, от транзакций по которой осуществляются отчисления в Фонд для реализации экологических инициатив.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.