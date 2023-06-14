Мэрия Перми утвердит возможность открывать номера автомобилей на парковках

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрация Перми планирует обновить правила пользования городскими парковками. Отдельное внимание будет уделено автомобилям с закрытыми номерами, а также нахождение на парковке машин без номеров. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии.

В документе указано, что на парковке не допускается оставлять транспортное средство без государственных регистрационных знаков, либо с нечитаемыми или закрытыми номерами. Также сотрудникам Пермской дирекции дорожного движения могут разрешить «удалять с государственных регистрационных знаков предметы, препятствующие их идентификации». При этом они не должны причинять ущерб транспортному средству.

В результате, на основании полученных данных на нарушителей могут составить протоколы, а затем и оштрафовать.

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