Известный банк принял участие в праздновании 300-летия Перми

Фото: Андрей МАТЛИН

12 июня в Перми стартовали масштабные празднования в честь 300-летия города. В честь юбилея на праздничной заставке в мобильном приложении СберБанк Онлайн клиенты увидели Спасо-Преображенский кафедральный собор (бывшее здание Пермской галереи), также на заставках банкоматов и устройств самообслуживания можно увидеть знакомые каждому пермяку виды города и поздравление от Сбербанка.

В течение всего дня на Городской эспланаде работала фотозона от Сбера. Здесь можно было скачать плейлист «Реального пермяка», который подготовил «Звук», а рядом — попробовать вкусные капкейки, которыми бесплатно угощал Сбермаркет. Вечером гости праздника смогли увидеть, как струи фонтана на 68 квартале эспланады затанцевали под трек DJ Smash «Любимая Пермь».

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Всех жителей и гостей города от всего сердца поздравляю с праздником! Трехсотлетие Перми – это повод не только подвести некий итог, но и повод поблагодарить участников и организаторов этого колоссального праздника. Тот эмоциональный подъем, который мы сейчас испытываем, дает энергию продолжить реализацию наших совместных целей и планов. Сбербанк принимает активное участие и в благоустройстве города, и в создании комфортной городской среды, в поддержке социальных и культурных инициатив. Уверена, что нас ожидает еще много интересных совместных проектов»

В этом году в преддверии юбилея Перми Сбербанк провел для жителей и гостей города «Зеленый марафон», в котором приняло участие более 7000 пермяков – любителей бега. Также Сбер стал партнером Дней пермского бизнеса, провел множество собственных образовательных программ для жителей не только Перми, но и Пермского края. А 22 июня 2023 стартует «Дягилевский фестиваль», генеральным партнером которого выступит Сбер.