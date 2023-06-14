В Березниках завершили строительство домов ЖК «Любимов»

Фото: Дмитрий Махонин / Telegram

В Пермском крае завершилось строительство ЖК «Любимов» в Березниках. Готов последний в микрорайоне, 29-й дом. В ближайшее время новоселы дома по улице Строгановский бульвар, 13 получат ключи от новых квартир. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

За годы строительства больше 12 тысяч человек из Березников заехали в новые дома. Краевыми властями создана управляющая компания, чтобы следить за жильём и оперативно устранять замечания.

Территория в микрорайоне застраивается комплексно. Здесь устроены парковки, зоны отдыха жителей, детские и спортивные площадки. Открыты три детских сада. А старшие ребята учатся в одной из самых больших школ Прикамья с бассейном. Кроме того, в прошлом году здесь открыли физкультурно-оздоровительный комплекс.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65