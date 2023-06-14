В Перми из-за задымления из школы эвакуировали 250 человек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми из здания школы по улице Юнг Прикамья эвакуировали 250 человек. Причиной стало незначительное задымление, сообщили в краевом управлении МЧС.

В ведомстве пояснили, информация о загорании в школе поступила 14 июня в 15.44. На срабатывание противопожарной сигнализации выехали 18 человек личного состава и 6 единиц техники.

Когда приехали пожарные, наблюдалось задымление в туалете на первом этаже учебного корпуса. Горение не происходило. Из здания было эвакуировано 250 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

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