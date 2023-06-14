Фото: perm-300.ru

18 июня в Перми пройдут Первые спортивные семейные игры. Это часть большого летнего фестиваля «Город встреч». В праздничной атмосфере семьи смогут поучаствовать в различных соревнованиях и получить положительные эмоции.

Как рассказала министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, для участников спортивного праздника подготовлено восемь этапов. Среди них – семейная эстафета, баскетбольная конкурсная полоса для ребят до 18 лет, кроссфит для детей от 6 до 12 лет, беговелик для малышей до 5 лет, а также гиревой спорт для пап, легкая атлетика для мам, дартс для дедушек и северная ходьба для бабушек.

Также для гостей праздника будет работать спортивно-развлекательная зона и зарядка со звездой спорта. Посетители смогут поиграть в настольный теннис, макси-дженгу, макси-пятнашки, покидать кольца на надувную конструкцию и посоревноваться в меткости и сохранении равновесия. Кроме того, запланированы выступления музыкальных групп.

Праздник всех поколений состоится в воскресенье, 18 июня, на набережной Камы. Начало мероприятия – в 9.30. Чтобы принять участие в спортивных соревнованиях необходимо пройти регистрацию.

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