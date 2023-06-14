В Пермском крае стартовал детский творческий конкурс «Заповедное искусство»

Фото: Заповедник "Вишерский" / ВКонтакте

В творческом конкурсе «Заповедное искусство» смогут принять ребята в возрасте до 18 лет. Призы от заповедника «Вишерский» ждут самых одаренных детей Пермского края. (0+)

Как рассказала «Комсомолке» PR-консультант заповедника Татьяна Татаринова, от участников ждут работы в любом жанре изобразительного искусства. Это может быть живопись, графика, чеканка, скульптура и прочее – все то, в чем ребенок может выразить свое видение прекрасного.

Экспертами детского творческого конкурса «Заповедное искусство» стали сотрудники Центрального выставочного зала Перми – известный пермский художник и руководитель Арт-резиденции Юрий Лапшин; преподаватель Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Елена Загарских. Им предстоит выбрать на свой художественных вкус две лучших работы. Для ребят это станет настоящим признанием их зарождающегося таланта от мэтров изобразительного искусства.

Все лучшие работы войдут в экспозицию выставки «Заповедное искусство», которую будут размещать на лучших площадках Пермского края.

Организаторы конкурса просят родителей помочь своим детям в оформлении работ. Участие в нем станет для многих ребят отличным стартом в развитие их таланта.

Работы принимают лично или по почте до 15 июля:

- Центральный выставочный зал, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 10;

- Офис заповедника «Вишерский», г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 67.

Оценка работ профессионалами будет проходить с 15 по 31 июля.

Все вопросы по участию в творческом конкурсе можно задавать Татьяне Татариновой по тел. 8 (948) 228-77-00, а также направлять в мессенджер официальной группы заповедника «Вишерский» во «ВКонтакте». Конкурс посвящен 300-летию Перми.

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